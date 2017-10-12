承辦人上網查當調查 亞泥展延案經濟部被糾正

2017-10-12 12:34

〔記者林良昇／台北報導〕經濟部火速核准亞泥展延限期20年，礦物局被指控涉包庇亞泥，監察院今通過調查報告，指出礦物局人員在調查地質敏感區時，竟由礦務局承辦人自行上網查詢，不合審查程序；花蓮縣政府則未積極依循民事訴訟請求返還土地，令亞泥繼續使用原住民保留地，形同「坐在權利上睡覺」，糾正經濟部及花蓮縣政府。

亞洲水泥公司礦業權展延案，監委林雅鋒、監院副院長孫大川進行調查，昨通過調查報告，認為經濟部審查過程輕忽礦區內有土石流潛勢溪流及地質敏感區，應查而未查，花蓮縣政府就亞泥申請續租礦業用地案政策反覆，任其持續採礦收益卻遲未收租金，提案糾正經濟部、花蓮縣政府。

李雅鋒強調，礦業權是特許的行政處分，必須特別重視公益原則，亞泥案在去年十一月提出展延申請後，水土保持局通報亞泥礦區範圍內有3條土石流潛勢溪流通過，經濟部卻未依礦業法規定，要求亞泥評估礦區內有無土石流災害或開採後影響環境景觀等妨害公益的情形，當時經濟部長李世光就核准展延案，顯見經濟部態度消極，有未依法行政的疏失。

李雅鋒也表示，花蓮縣政府當時查復亞泥礦區範圍，指出部分區域有疑屬地質敏感區，建請亞泥洽經濟部中央地質調查所資料，或洽專業地質顧問公司調查確認，不過，該確認竟是由礦物局承辦人自行上網查詢，並未實際做地質調查，與原有審查程序不合，程序有明顯瑕疵。

監院調查報告指出，亞泥礦區範圍包含花蓮縣定的「富世遺址」在內，據文化資產保存法規定，不得辦理採礦，但經濟部竟違法准許，亞泥雖以切結書承諾未來無向遺址方向開採，但切結書僅為民法拘束力，有極大不確定性及行政裁量空間。

調查報告也指出，花蓮縣政府原本政策是維護自然環境生態永續發展，不允出租礦產用地，但卻又未積極依循民事訴訟程序請求返還土地，任亞泥繼續使用原住民保留地，形同「坐在權利上睡覺」；花蓮縣政府也政策反覆，曾提出「八不政策」不再出租，卻又於今年監院調查期間同意續租，李雅鋒認為，花蓮縣政策有髮夾彎之嫌，有其不當。