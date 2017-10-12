賴揆拍板稅改方案 許虞哲：盼年底完成修法

2017-10-12 12:03

〔記者李欣芳／台北報導〕政府力推稅改方案，行政院今天召開院會，主持會議的閣揆賴清德正式拍板財政部所提「所得稅法修正草案」，稅改方案的修法已列為行政院在立法院本會期的優先法案，由於立委主張再調高薪資特別扣除額，被詢及修法通過時程，財政部長許虞哲說，雖然立委有不同意見，但期望年底能通過三讀完成修法。最好不要拉下朝野協商。

許虞哲說，預計明天或下週一這項修法就可送到立法院審議。

攸關稅改方案的「所得稅法修正草案」，上週五由政務委員許璋瑤召集財政部等官員通過審查，稅改方案包括被視為減稅利多的標準扣除額由9萬元調高為11萬元、薪資所得扣除額及身心障礙扣除額，均由12.8萬元調高為18萬元，營所稅從17％提高到20％。股利所得課稅方式，採財政部的乙案，即「合併計稅減除股利可抵減稅額」及「單一稅率分開計稅」2擇1制度。

賴揆主持行政院院會時表示，感謝前行政院長林全及財政部部長許虞哲與所有官員，參考國際稅改趨勢，擬具「所得稅法修正草案」，調整營所稅及綜所稅稅率，訂定個人股利所得課稅新制，及廢除兩稅合一部分設算扣抵制，以減輕薪資所得者、中低所得者、中小型及新創企業負擔，建立符合國際潮流且具競爭力之所得稅制。請財政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

賴清德強調，這次稅改方案是整體稅制優化的重大改革，透過合理調整投資所得者的稅負結構，並配合調高3大扣除額，減稅利益255億元由超過542萬綜所稅申報戶共享，使全民獲益，請財政部對外妥予說明，爭取各界支持。