川習會與中共19大牽動兩岸關係？ 卜睿哲這樣分析

2017-10-12 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）在中共19大召開前接受《中央社》專訪，分析兩岸關係及19大後的「川習會」，他認為「川習會」主要的重點在北韓問題及美中貿易，應不致影響台灣。

據《中央社》報導，前美國在台協會主席卜睿哲長期關注亞洲國際事務，在卸下美國在台協會主席一職後，在布魯金斯研究所東亞政策研究中心擔任主任，他今接受《中央社》專訪，分析川普訪中對於兩岸關係的影響。

卜睿哲認為，川普與習近平兩人的高峰會，議題應該聚焦在目前最急迫的北韓問題，另外就是川普過去特別強調的美中貿易；卜睿哲強調，美國行政部門應該非常清楚，把台灣當成美中談判籌碼「不是好點子」，不符合美國利益，所以他不會擔心「川習會」對台灣造成影響。

不過卜睿哲也坦承，川普本性難以捉摸，總是出乎眾人預料，搞不好會帶來意外之舉。

至於中共19大對於兩岸關係的未來發展，卜睿哲指出，他過去曾提過兩岸間有著「相互說服」（Paradigm of mutual persuasion）與「權力不對稱」（Paradigm of power asymmetry）的交流狀態，目前看來，即使台灣已釋出許多善意，北京還是持續壓迫台灣，並且設置高標準的對話前提，使得兩岸「相互說服」停滯。

卜睿哲也觀察到，中國雖然目前使用「權力不對稱」的壓迫行動，但「北京並未使出全力，也有所考量」，在19大上習近平是否改變現有對台政策是非常值得觀察的事項。