為在民進黨當官放棄國民黨？李翔宙回答讓藍委傻掉了...

立法院國防外交委員會，今天邀請退輔會主委李翔宙做業務報告及備詢。（記者王藝菘攝）

2017-10-12 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕榮民榮眷基金會董事長選舉引發風波，立院國防委員會今邀退輔會主委李翔宙報告，藍委稱退輔會以黨派不同弄掉陳俊生，江啟臣更進一步問李翔宙是否為了進民進黨當官所以放棄國民黨？李直接回答「是！」當場讓江啟臣傻住說不出話。

榮民榮眷基金會董事長選舉肇生風波，該基金會董事會上月底臨時改選董事長，由退輔會副主委李文忠取代前董事長陳俊生，理由是陳「擴張個人組織社團」，行徑可議。

李翔宙今天到立院業務報告，遭藍委質疑弄掉陳俊生，江啟臣問李是什麼黨，李稱從民國58年到105年是國民黨，江啟臣又問李是否為了進民進黨當官所以放棄國民黨？李還直接回答，「是！」此話一出江啟臣傻住，未再繼續追問下去。

另外李翔宙針對綠委蔡適應提問，他強調這案子他也很自責，經過媒體報導，才瞭解這樣「行政不中立」的事情，退輔會因此展開調查。他表示，榮民榮眷基金會董事長職掌範圍，是為亡故榮民身後相關申請與核准、急難救助、清寒子女補助、榮民福利和服務項目，但職權不包括從事組織發展，這就踰越職掌，因此予以處置。

陳俊生則反批，「退輔會到處抹黑我」，他上任後到各縣市榮家訪視，詢問各單位有什麼困難，除了基金會，校友會則自有資源，「這樣竟然遭到墨黑，我覺得根本莫名其妙！」