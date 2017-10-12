國發會選出11項重大政策 將重訂KPI

2017-10-12 10:53

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會將於今日召開委員會議，討論政府關鍵績效指標（Key Performance Indicator；簡稱KPI）改革一案，為更有效聚焦行政院重大政策，未來將針對跨機關重大政策重新訂定KPI，國發會已選出11項具政策優先性、攸關民生福祉之跨機關重大政策，希望能落實政策推動，讓人民有感。

這11項重大政策分別是反毒策略、食安五環、空污防制、長期照顧、公共化托育、亞洲矽谷、智慧機械、綠能產業、生醫產業、新農業、新南向，國發會將研提跨機關KPI。

除上述11項跨機關重大政策之外，針對重大政策、人民高度關切議題，由內政部等10個重點機關，訂定機關別KPI。

過去各部會每年7月依據年度施政計劃提出年度KPI，作為日後國發會管考依據，但不少單位為了達標，自訂容易達成的KPI，使得KPI無法真正作為衡量政府部門工作績效，反而拉大與民意差距，向為外界詬病。

此次，在行政院院長賴清德指示下，國發會重新檢討行之多年的政府KPI，並提出KPI改革方案，未來將依政府重要施政方向，訂定重大政策KPI，並納入國發計畫，於每年就政策執行及目標達成情形進行檢討，作為下年度訂定KPI參考，與機關績效評估脫鉤；同時，行政院施政計畫並將從明年度起取消KPI章節。

國發會預計在今日委員會討論通過後就會報行政院核定，公告實施。

過去國發會委員會通常在週一不定期開會，新任國發會主委陳美伶上任後，宣布日後委員會將於週四早上開會，一個月一次，未來需提報到委員會討論議題必須是跨部會重大政策，並加強與地方連結。