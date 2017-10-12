榮基會董事長風波 李翔宙、陳俊生隔空交火

2017-10-12 10:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕榮民榮眷基金會董事長選舉肇生風波，該基金會董事會上月底臨時改選董事長，由退輔會副主委李文忠取代前董事長陳俊生，理由是陳「擴張個人組織社團」，行徑可議。退輔會主委李翔宙今上午赴立法院外交及國防委員會備詢時指陳「逾越職掌」、「行政不中立」，但陳俊生今也在立委要求下到場詢問，陳直指退輔會「抹黑」、「莫名其妙」，雙方隔空交火。

陳俊生遭退輔會指控，因以該基金會董事長名義，到彰化、南投等地成立陸軍專科學校校友會，因此「行徑可議」。李翔宙今上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、備詢，民進黨立委蔡適應稍早質詢時問此事，李翔宙說，這案子他也很自責，經過媒體報導，才瞭解這樣「行政不中立」的事情，退輔會因此展開調查。

李翔宙表示，今年9月1日，陳俊生帶了7、8個人到南投榮服處，要求成立南投陸專校友會，隨後，9月20日到彰化榮服處，要求成立彰化陸專校友會，後來媒體也報導，陳進行行政不中立的非組織活動。

他說，榮民榮眷基金會董事長職掌範圍，是為亡故榮民身後相關申請與核准、急難救助、清寒子女補助、榮民福利和服務項目。但職權不包括從事組織發展，這就踰越職掌，因此予以處置。

國民黨立委呂玉玲質詢時則問，陳俊生曾指他當選董事長後，退輔會數度沒提供相關資料，讓他無法完成登記，等於你們威逼、到處刁難。她也質疑，私設組織對榮民的陳情給予協助、校友會分會認為榮民有需要予以協助，「有什麼不對？」她也當場請列席的陳俊生說明。

陳俊生一上備詢台，隨即表示，「退輔會到處抹黑我」，他上任後到各縣市榮家訪視，詢問各單位有什麼困難，除了基金會，校友會則自有資源，「這樣竟然遭到墨黑，我覺得根本莫名其妙！」

呂玉玲也問陳俊生，這是否為「私設組織」？陳俊生反駁說，「不對」，他根本沒動用基金會資源，他連票都自掏腰包自己買。另外，現任榮民榮眷基金會董事長、退輔會副主委李文忠今日赴行政院開會，尚未赴立法院外交及國防委員會列席備詢。