批國慶祝詞未提憲法與兩岸條例 馬英九：兩岸回溫難

前總統馬英九（前排左2）批總統蔡英文（前排右2）在國慶祝詞中，未提憲法及九二共識會造成誤會，未來兩岸關係要回溫，將愈來愈困難。圖為國慶大會後，蔡英文離去時與馬英九握手致意。（資料照，記者方賓照攝）

2017-10-12 10:33

〔記者施曉光／台北報導〕〕國民黨上午舉辦「海峽兩岸交流30週年紀念大會」，除黨魁吳敦義外，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄等藍營重要人士均出席，馬英九致詞時質疑總統蔡英文在國慶祝詞中，未提中華民國憲法及兩岸人民關係條例，希望只是「疏忽」，而不是「刻意迴避」，否則情況就會非常嚴重，他並向蔡政府提出4點呼籲，也就是要回歸中華民國憲法，堅持「九二共識」，反對台獨，以及兩岸和平發展。

此外，馬英九舉西班牙的加泰隆尼亞區決定暫不推動獨立為例，強調台灣如果希望從中國分離出去，是完全做不到的，也沒有必要，而且在國際間民族自決是有很大的限制，「不是想做就能做到」，目前至少還有21國承認台灣，如果要改變國名，他不相信這些國家還會與台灣打交道。

馬英九說，行政院長賴清德發表台獨主張後，引來中國大陸指台灣自古以來就非一個國家，美國則說繼續一中政策，還希望台灣與大陸要有建設性對話，這就是警訊，而且最近有一堆傳言指中共要在2020打台灣，聽到國防部長說可以撐得過去，讓他非常感嘆，過去他執政時都不用問台灣可以撐幾天，因為兩岸和平相處可以阻止戰爭，台灣根本不用撐。

馬英九表示，今日兩岸關係從冷和發展到冷對抗，令人焦慮，他希望蔡政府能回歸憲法，根據憲法增修條文「因應國家統一前需要」，而且第11條提及自由地區與大陸地區關係以法律（指兩岸人民關係條例）特別規定，也就是一個中華民國有台灣地區與大陸地區。

他強調，憲法與兩岸人民關係條例是兩岸關係的依據，而且蔡政府應該要強調「九二共識」，所謂「九二共識」就是兩岸都堅持一中原則，但含意不同，對岸是指中華人民共和國，未來要統一的台灣是一個特區，但我方講的是1912年成立的中華民國，憲法領土涵蓋全大陸，目前有效統治限於台澎金馬地區，對岸對於這項意涵「充分尊重與接受」，否則就不會出現當年的「辜汪會談」。

馬英九表示，沒有「一中各表」，就沒有「九二共識」，這在過去1年多來已經很清楚，他希望蔡英文能為兩岸人民的幸福繁榮與安全，承認「九二共識」，如此不但不會損害台灣的國格，還能增加台灣國際空間，像過去他執政8年，台灣的免簽國數就增加了110個，台灣也能到世界衛生組織以觀察員身分參加大會，參加國際民航組織。

馬英九還說，過去他推動兩岸「外交休兵」，被民進黨罵「外交休克」，如今蔡政府執政下，台灣外交反而真的「休克」了。

馬英九說，雖然主張台獨屬於言論自由，但如果最高行政機關首長在立法院說出主張台獨，這個情況就非常嚴重，加上蔡英文國慶又未提憲法與兩岸人民關係條例，這會造成誤會，未來兩岸關係要回溫，將愈來愈困難。