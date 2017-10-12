台海危機若再現 美國防官員：對美軍能力十足信心

美國前國防官員鄧志強今天表示，若再有九六年台海危機發生，他對美軍能力有十足信心。左起全球台灣研究中心執行長蕭良其、鄧志強、台灣國防大學教授馬振坤與全球台灣研究中心資深研究員安大維。（記者曹郁芬攝）

2017-10-12 10:09

〔駐美特派員曹郁芬／華府11一日報導〕如果96年台海飛彈危機今天再度上演，曾經在歐巴馬政府擔任過國防部亞太副助理部長的鄧志強今天表示，他仍然對美軍的能力有十足的信心，雖然面臨的環境更複雜、更有挑戰性，但不是不可能。

美國智庫「詹姆斯鎮基金會」今天舉行第7屆中國國防與安全會議。邀請鄧志強、「全球台灣研究中心」資深研究員安大維，以及台灣國防大學政治作戰研究院中共軍事事務研究所所長馬振坤座談。

被問到解放軍經過20多年的現代化進展，今天如果再發生類似96年的台海危機，美國及台灣會面臨何種挑戰時，鄧志強說，美國依法要在台灣受到攻擊時維持足夠防禦台灣的能力，如果今天再度發生台海危機，是否介入要由美國領導人決定，但純就美軍能力來說，他非常有信心。

至於中國統一台灣對美國是否構成威脅？鄧志強說，美國未受法律約束一定要介入，但美國的盟邦和朋友都在觀察美國如何應對這個挑戰，目前美國的政策是尋求在兩岸人民都能接受的情況下和平解決，以避免衝突和脅迫。不過，他認為日本因此受到的影響很大，因此讓台灣維持足夠的自我防禦能力不只是美國的利益，也符合日本利益，台日還有很大的合作空間。

曾在國務院任職的安大維也說，如果台海危機爆發，雖然中國在區域阻絕和反拒止方面有很大的進展，台海戰略情勢更複雜，但他對美軍獲勝有信心。

他表示，「全球台灣研究中心」正針對台灣的國防工業自製能力進行研究，若以台灣國防部今年公布的《4年期國防總檢討》所列舉的武器需求來說，初步統計約有4分之3是台灣可以自製的，另有4分之1需要外來協助。台灣自製柴油潛艦載台不是問題，但武器和電戰系統需要外援，過去台灣自製的經國號戰機即是如此。

馬振坤則指出，96年台海危機是在中國領導人江澤民被迫，解放軍將領主動的情況下產生。今天如果再出現類似危機，顯示北京對於用軍事手段對付台灣更有信心，「首先，我們不能再這個情況發生。」

馬振坤說，除了取得先進武器，台灣也要發展人工智慧，在創新與不對稱戰力上有突破，以抵消解放軍在量上的優勢，水下與空中滑翔器是個例子。台灣的資訊科技產業很強，但人才多半在民間，政府的挑戰是如何鼓勵人才參與