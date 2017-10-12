政院今通過稅改 政委許璋瑤：可促進投資

閣揆賴清德今天主持行政院院會將正式拍板稅改方案。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-10-12 09:20

〔記者李欣芳／台北報導〕政府力推稅改方案，行政院今天上午召開的院會，閣揆賴清德將正式拍板財政部所提「所得稅法修正草案」，行政院政務委員許璋瑤接受本報訪問時透露說，稅改方案是經財政部審慎研議，與前閣揆林全討論後提出，由於各方反應還不錯，現任閣揆賴清德因此決定包括3項扣除額調高等內容都照林全時期拍板的方向定調，而台灣的綜合稅稅率太高，由現行45％調降為40％，對促進投資，提振經濟有幫助。

攸關稅改方案的「所得稅法修正草案」，上週五由許璋瑤召集財政部等官員通過審查，稅改方案包括被視為減稅利多的標準扣除額由9萬元調高為11萬元、薪資所得扣除額及身心障礙扣除額，均由12.8萬元調高為18萬元，營所稅從17％提高到20％。股利所得課稅方式，採財政部的乙案，即「合併計稅減除股利可抵減稅額」及「單一稅率分開計稅」2擇1制度。

許璋瑤指出，台灣的綜所稅稅率45％偏高，全球只有像北歐瑞典這種終身照顧的國家才會有這麼高的稅率，我們的競爭對手南韓只有40％、美國也僅39.6％，這次稅改由45％調降到40％算是合理，這有鼓勵投資的誘因，稅改方案也將避免企業外移，到別的國家去投資。

許璋瑤表示，這次標準扣除額的調高，有61億元的降稅，薪資所得扣除額調高則有180億元的降稅，身心障礙扣除額調高則有14億元的降稅，3者共有255億元的降稅，這將可減輕薪資階級的負擔。

至於營所稅由17％調高為20％，許璋瑤說，現行營所稅相對偏低，目前南韓是22％、日本23.4％、中國25％、新加坡17％，政府的稅改方案定調為「稅制優化」，讓台灣的稅制變得更合理，並照顧到普羅大眾。