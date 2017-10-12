造「獵雷艦」財務出包 慶富被爆請求蔡總統金援

慶富集團承造首艘獵雷艦，財務出包。圖為該廠於義大利新造情形。（慶富提供）

2017-10-12 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕承造海軍「獵雷艦」廠商慶富造船，財務連續出包，先被爆涉向銀行詐貸30億元遭調查，再傳資金出現缺口，10月初向總統府請求紓困，不過遭到拒絕，如今又傳可能聲請破產。

《上報》報導，慶富造船涉嫌利用假的海軍獵雷艦採購案文件，向銀行詐貸30億元被檢調偵辦，以致資金出現缺口，多家合作廠商包括美商洛馬公司、國內多家銀行都急著自保，要求還錢，並採取法律行動，10月初慶富發函給總統府、國防部等單位，請求紓困，還強調，若是沒有資金挹注，「本公司提出破產聲請」。

據報導，慶富已欠薪2個月，員工向高雄市府請求勞資協調會，可見財務緊促。

報導出示慶富函總統府的公文指出，慶富自提的紓困方案中，參考如韓國韓進海運集團的紓困模式，包括返還部分「獵雷艦6艘」預付款保證金，或是資金挹注，也建議由政府接管該公司，「並請層峰裁奪」，直上總統決定。

不過，報導指出，過去馬英九政府時期，慶富曾2請求協助，獲得前總統馬英九的協助，解決海科館標案和獵雷艦聯貸案問題，如今再向蔡政府使用同樣紓困請求，蔡政府已不打算收拾前朝爛攤子，而決定「一切都要依法處理」。