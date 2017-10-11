雄檢證實：陳哲男晚間假釋 明天會向雄檢報到

2017-10-11 21:42

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝晚間證實，前總統府副秘書長陳哲男已假釋返家，他指出，依照規定，陳哲男明天需向雄檢報到。

據了解，在台南外役監服刑的陳哲男，近幾個月每逢假日獲准省親，都會低調返回高雄苓雅區的住處陪家人，家人知道他愛吃日式料理，有時會向附近一家老字號的知名日本料理訂餐，宅配到府讓陳享用。陳哲男經常返家的消息因此不逕而走。

雄檢襄閱主任檢察官葛光輝指出，依照假釋相關規定，陳哲男假釋出監24小時內需向該署報到。預見陳在明天下午雄檢下班前會辦理報到手續。