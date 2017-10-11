國軍伙食行賄案 華成食品舉證反駁揚言提告

2017-10-11 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕因刪減預算，國防部採用餐廳外包取代伙房兵，但曾擔任伙委的王姓士官向「鏡週刊」投訴，位於高雄鳳山的華成公司2015年至2017年除販賣食材，還是國軍膳食委外廠商，等於兩頭賺，質疑該公司有和多個軍方單位伙委勾結。但華成食品總經理洪順寬出示對話紀錄與資料，反控是爆料者「內神通外鬼」涉嫌貪瀆被軍方調查，因為被他們公司踢爆，心有不甘才挾怨報復，不排除對王姓士官及週刊提告。陸軍司令部參謀長白捷隆今天在立法院備詢時表示，如有不法將依法究辦。

據《壹新聞》報導，華成食品公司在全台13營區近億得標總額，王姓士官稱當時華成在他擔任伙委期間向他說：「如果你按照我給的清單買，你會有好處。」但他沒有理會、未按照清單採買，反而被懲處調職，踢爆指華成食材行賄部隊伙委，讓自家食材可以賣進營區。

對此，洪順寬接受《壹電視》訪問時出示對話紀錄、軍方獎狀反控爆料者舞弊，還發誓：「食材是他們在副供站買的，你如果在副供站有看到任何一支我華成的東西，我隨便你怎麼樣！」

洪順寬並表示手上有檢察官報告，反控這個爆料伙委有問題，跟廠商有不正當接觸，並指出，當時採買豬排一箱30片，但爆料者「內神通外鬼」私底下聯絡廠商從後門送過來只來了20片，當時在陸軍司令部開會時就當場舉報，但最後不起訴。

洪怒稱：「如果真的有這種事情，華成載著一貨車軍中食材出來，這種事情有辦法遮得住嗎？早就被抓去關了！」他駁斥行賄，同時也揚言要對爆料者與週刊提告。