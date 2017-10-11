強棒出擊？ 地方盛傳鹿港鎮長太太將投入選戰

2017-10-11 18:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕強棒出擊？彰化縣鹿港鎮長太太楊妙月將投入明年底選戰？

地方盛傳楊妙月將投入明年底的選舉，有可能是鹿港鎮長或是鹿港區的縣議員，因此將全力爭取今年底民進黨的黨內提名。

許多政壇人士認為，楊妙月的實力不容小覷，因為多年來她是夫婿黃振彥的最佳幫手，在黃振彥擔任縣議員時，楊妙月就是服務處主任，黃振彥轉換跑道當鎮長後，楊妙月也會分擔跑攤工作，女性角色貼近基層，也幫黃振彥爭取不少選票。

由於鹿港鎮長黃振彥任期即將在明年底屆滿，楊妙月近年來勤跑基層，民間早就傳出楊妙月有意隨著夫婿跨入政壇，但一直都未得到證實。政壇人士分析，應該以投入縣議員選舉的可能性較大，因為目前彰化縣綠營傾向在縣議員部分，採取提名過半的對策，這樣的話，鹿港區目前綠營有3席，還有1席的提名空間。

政壇人士認為，如果楊妙月接棒參選鹿港鎮長的話，就會形成「丈夫交棒給老婆」，容易引起「家族政治」的話題，由於黃振彥同時也是民進黨彰化縣黨部主委，容易引發爭議。

對於是否投入選戰一事，楊妙月今天笑而不答，沒有正面回應；黃振彥則強調，他身為民進黨彰化縣黨部主委，所有提名作業都必須公開、公平與透明，無論是縣議員或是鄉鎮市長提名部分，都會先進行協調，如果協調未果，就會進行民調，以敲定提名作業。