加速台泰產業合作 駐處開設Line窗口即時服務

為加速台泰產業鏈結與合作，駐泰代表處今表示，自即日起開設官方Line帳號（TaiwanFDI），作為提供即時雙向投資服務的單一窗口。（路透）

2017-10-11 17:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕為加速台泰產業鏈結與合作，駐泰代表處今表示，自即日起開設官方Line帳號（TaiwanFDI），作為提供即時雙向投資服務的單一窗口。駐泰代表處將藉由此窗口，提供台商與泰商包括投資諮詢、交流服務、考察服務與媒合投資夥伴等雙語服務內容，同時促進泰商與台商赴台投資。

駐泰代表處在今年4月時開設「台灣投資窗口（Taiwan Desk）」，以專案協助方式，提供法律、會計、稅務及產業等諮詢服務，協助台商掌握泰國投資訊息，尋找投資商機及媒合機會，以使台商做出最佳投資布局。

駐泰代表處今天公告，在既有基礎上擴大雙向投資服務資源，自即日起設置單一窗口Line帳號（TaiwanFDI），作為即時雙向投資服務平台。該平台將以中文和泰文提供投資諮詢，諮詢內容包括台灣與泰國的經濟狀況與前景、經濟與產業政策、法律、會計與稅務。

TaiwanFDI將協助安排泰國企業到台灣參訪，也協助有意到泰國投資的台灣企業參訪，對象包括泰國投資委員會（BOI）、東部經濟走廊（EEC）委員會、政府部會、台商總會、產業公會、產業聚落及相關單位。

TaiwanFDI也將加強媒合台泰雙邊投資夥伴，建立投資意向書資料庫，並主動協助媒合投資合作夥伴。該窗口也將積極促進泰商與台商赴台投資，特別是台灣的五加二策略性產業，將建立專案追蹤服務制度，收集建議並給予必要後續協助。

另外，TaiwanFDI也會與旅行社合作，協助安排交通、住宿、翻譯、導遊及秘書等服務。未來駐泰處也將設立服務滿意度調查系統，以便企業選擇旅行社。