談企業五缺 蔡英文念念不忘「這個人」

2017-10-11 16:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天（11）日召開中常會，會中邀請經濟部次長龔明鑫以「產業五缺現況及因應對策」為題進行專案報告，發言人吳沛憶會後轉述，總統兼任民進黨主席的蔡英文表示，執政之後林全內閣持續規劃「五缺」需要的資源。經過了一年多努力，很多的規劃大概也都較為具體。新任的行政院長賴清德有豐富的地方執政經驗，對執行力有很大的幫助。

龔明鑫今天報告產業「五缺」的問題，包括缺地、缺才、缺工、缺電、缺水等。蔡英文說，自2015年大選的時候，智庫就開始針對這些問題進行討論，選舉的時候，工商業界就在反應這問題，到了執政之後，林全內閣持續規劃「五缺」需要的資源。

蔡英文說，經過了一年多努力，很多的規劃大概也都較為具體，所需要的經費有些已經編入年度預算及前瞻基礎建設計畫中。而賴清德當過地方首長，有豐富的地方執政經驗，對執行力有很大的幫助。加上賴院長長期擔任立委，也能勝任立法院的溝通，希望行政團隊，可以讓「五缺」問題慢慢解除。

而之前曾經發生全台大跳電，蔡英文也希望，行政部門再檢視一遍，這些計畫裡面，把沒有預期的因素、可能會導致的干擾效果計算進去，或是將來有什麼事件發生，造成執行上進展的遲緩。「應該要設想最壞情況的方案，總有一些預想不到的狀況。」