拚明年直轄市長、縣市長選戰 國民黨通過提名特別辦法

2017-10-11 16:59

〔記者施曉光／台北報導〕為提高明年地方首長選戰提名彈性，國民黨中常會今天下午通過「107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，授權黨中央成立「中央提名協調小組」，由黨主席指派副主席、秘書長、副秘書長、組發會主委與相關直轄市、縣市黨部主委組成，負責徵詢、協調及提出建議提名人選，選情特殊考量的非執政直轄市、縣市，經中央提名審核委員會決議後，授權中央提名協調小組研訂策略處理。

青壯派中常委主張縣議員鼓勵年輕人參選

至於直轄市、縣市議員選舉部分，國民黨預定地方黨部主委選後研擬提出，不過，包括江啟臣、蔣萬安等中常委都主張鼓勵年輕人參選，江啟臣並建議參考民進黨提名作法，針對第一次參選及35歲以下年輕人，予以民調加權，並全省盤點缺額以及艱困選區，以拔擢優秀年輕人參選。

國民黨主席吳敦義裁示時回應，年輕人如果不出來，國民黨就沒有未來，強調將以勝選為考量，戰術最大彈性等原則研議，而且未來議員候選人要配合縣市長候選人聯合競選。

吳敦義：地方黨部主委有主席名單就請辭

此外，有中常委反映，部分地方黨部主委選舉，基層傳有黨主席的名單，吳敦義特別澄清，無論在道德、公務上，他都不會做這種事情，並要求家人也要做到，否則他會辭去黨主席職務。他還說，絕對不可能有欽點或支持任何單一候選人的情形，地方黨部主委選舉絕對是公平、公正、公開，希望所有黨員不要受謠言影響。

根據「107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」規定，對於擬競選連任的縣市長，得經中央提名審核委員會審議後，報請中常會核定徵召，若有兩名以上適當人選的選區，經中央提名協調小組徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者，送中央提名審核委員會審議後，報中常會核定徵召，若經協調而無法產生提名人選時，則依公職提名辦法規定辦理。

國民黨說，這項特別辦法是為因應當前艱鉅情勢，調整現行提名機制，以增加提名作業彈性，提名最具勝選條件的黨員參選，以團結和諧全力爭取勝選。