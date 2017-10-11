熊讚故事影射柯Ｐ被批鬥？ 陳佩琪：有感而發罷了

2017-10-11 16:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲下午和妻子、兒科醫師陳佩琪一同出席台北市聯合醫院活動，陳佩琪還化身說故事大姊姊，講起熊讚「勵志」的故事，對著幼兒園小朋友說，「功高震主民調比獅大王還高」、「每天被豺狼虎豹批鬥」，頗有影射柯文哲意味，讓柯聽了捧腹大笑。

不過事後接受媒體聯訪，陳佩琪則指是因為聽很多人說熊讚比獅老闆（指柯文哲）還受歡迎，有感而發罷了，並強調當醫生很忙，晚上回家還有很多家務，沒有在看政論節目，頂多上網看醫療相關資訊。

北市聯合醫院下午舉辦推廣親子共讀活動，並安排陳佩琪說故事。身為小兒科醫師的陳佩琪，大方拿出手板就開始說故事，話說熊讚應徵台北市立木柵動物園的吉祥物，雖然不時會被獅大王欺負，但不管嚴冬、酷暑、上山下海，熊讚都願意做，只要有人群的地方，他都願意表現自己，世大運之後終於成為木柵動物園唯一吉祥物。

沒想到，熊讚犯了「功高震主」的大忌，民調比老闆還高，比老闆還受歡迎，因此獅大王就下了一個處罰令，每天晚上在動物廣場開批鬥大會，讓豺狼虎豹「圍攻」，批鬥內容就是熊讚吃飯前都沒有洗熊爪、會得到腸病毒等。熊讚說他會努力展現，心存善念、盡力而為，希望年底繼續得到聘書。

會後柯文哲被問及，陳佩琪在說熊讚故事，提到功高震主每天被批鬥，是否覺得在講自己的故事？柯文哲聽到此問題，轉頭對著記者笑說「欸你哪一台的，你都專門注意人家沒注意的東西，問點營養的」。

陳佩琪受訪時也否認，她沒有看政論節目，不太知道周玉蔻批評柯文哲的事情，當醫生晚上很忙，回去要處理家務，很少看電視。

被問及是否心疼柯文哲被罵？陳佩琪說，她只上醫療網站看資料，市長如何被批評她都不知道，再加上身體不好，回到家還有小孩的事情要處理，因此很少看電視。