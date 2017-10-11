推動親子閱讀 柯P開金口講故事

台北市長柯文哲（右）出席「醫起閱讀 共享幸福」記者會，會中柯文哲與熊讚互動。（記者王藝菘攝）

2017-10-11 16:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕推動親子共讀，台北市立聯合醫院即起將把「說故事給孩子聽」納入衛教範圍，讓閱讀的習慣從小扎根。台北市長柯文哲下午出席推廣記者會，市長夫人、兒科醫師陳佩琪也偕同，兩人還和廣受歡迎的北市府吉祥物「熊讚」，一起陪現場的小朋友閱讀童書《好餓的毛毛蟲》，並大玩有獎徵答。陳佩琪更吐槽，笑稱現場的小朋友很幸運，她跟市長阿伯結婚多年，這是她第一次聽市長阿伯說故事。

北市聯合醫院引入「展臂閱讀計畫」，緣起於美國Reach Out and Read（ROR）組織讓推廣兒童早期閱讀成為兒科醫療照護的常規，即起把「說故事給孩子聽」納入衛教範圍，兒科醫師與家長一同合作讓孩子愛上閱讀，讓家庭成為孩子一生之中最初的友善閱讀環境。

市長柯文哲下午出席推廣記者會，自爆從來沒有唸故事書給孩子聽，應該要讓陳佩琪來致詞比較適當。柯認為，過去常說「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，讀書是為了金榜題名、為了考試，反而讓小朋友對讀書有排斥感，其實讀書是可以很有趣的。他表示，聯合醫院現在有閱讀志工，幫忙帶小朋友讀書，也鼓勵家長帶著小朋友讀書，從小養成閱讀的習慣。

陳佩琪補充指出，胎兒在母親子宮時期，已能聽到外界的聲音，因此母親在懷孕期間可以播放音樂或對胎兒說話，孩子出生後，也可以馬上開始唸故事書給孩子聽，延續孩子對父母親聲音的熟悉感，還能促進孩子的腦部發育、刺激語言發展及提升專注力。

柯文哲和陳佩琪陪同現場小朋友閱讀童書《好餓的毛毛蟲》時，熊讚也配合情節，在一旁手舞足蹈，讓小朋友不時就發出哈哈大笑，還有不少小朋友趁著熊讚經過身邊，伸出小手偷抓熊讚的尾巴，並發出心滿意足的呵呵笑聲，可愛反應融化了現場不少大人的心。