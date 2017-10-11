一例一休要調整「企業所需彈性」 青年團體拉布條抗議

2017-10-11 15:55

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文日前表示，針對一例一休修法，現在企業所需要的彈性，「我們來檢視是否有需要調整」。對此，青年、勞動團體今天到民進黨中央黨部前，要求民進黨不應背棄自己「年總工時下降、落實周休二日」的政見，配合資方修法，犧牲勞動者與青年權益。

蔡英文日前接受專訪時表示，「現在企業所需要的彈性，我們來檢視是否有需要調整，若有的話，我們先進行這個調整」。她並指出，當初因在野黨主張二例的壓力，壓縮了一例一休可以調整的空間。

對此，高教工會青年行動委員會、反教育商品化聯盟等團體今天到民進黨中央黨部前拉布條抗議。與會者表示，民進黨之所以端出一例一休，並非因為在野黨提出兩例，而是為了要配合資方利益。而今年，總統更是得寸進尺，不加掩飾的說要配合企業彈性，順應資方需求休法，對比蔡英文之前說要「落實周休二日」、「降低總工時」，更顯得諷刺。

團體指出，根據最新統計，台灣去年的年總工時為2034小時，為全球第六高，蔡英文卻為了要資方的彈性，砍掉七天假，又往下修惡勞基法，使得年輕人未來進入職場，要面臨更過勞的狀況。

團體要求，民進黨應該要中止相關修惡勞基法的提案，例如提高加班費時數上限、工時銀行等提案。並且還給全體勞工七天假。