IDF戰機煞車失效急降清泉崗 影響民航機起降

空軍清泉崗基地一架IDF經國號戰機，今日上午9點39分執行飛行訓練，並在10點22分返降時，發生煞車失效意外。圖非事故飛機。（資料照，記者涂鉅旻攝）

2017-10-11 15:23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍清泉崗基地一架IDF經國號戰機，今日上午9點39分執行飛行訓練，並在10點22分返降時，發生煞車失效意外，飛行員立即依照程序處置，將飛機停於跑道，人機均安。

不過，此事件也影響5架次民航機起降，空軍表示，對此表達歉意，詳細原因刻由相關單位調查。

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