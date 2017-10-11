IDF戰機煞車失效急降清泉崗 影響民航機起降

2017-10-11 15:23
空軍清泉崗基地一架IDF經國號戰機，今日上午9點39分執行飛行訓練，並在10點22分返降時，發生煞車失效意外。圖非事故飛機。（資料照，記者涂鉅旻攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍清泉崗基地一架IDF經國號戰機，今日上午9點39分執行飛行訓練，並在10點22分返降時，發生煞車失效意外，飛行員立即依照程序處置，將飛機停於跑道，人機均安。
不過，此事件也影響5架次民航機起降，空軍表示，對此表達歉意，詳細原因刻由相關單位調查。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
空軍清泉崗基地一架IDF經國號戰機，今日上午9點39分執行飛行訓練，並在10點22分返降時，發生煞車失效意外。圖非事故飛機。（資料照，記者涂鉅旻攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍清泉崗基地一架IDF經國號戰機，今日上午9點39分執行飛行訓練，並在10點22分返降時，發生煞車失效意外，飛行員立即依照程序處置，將飛機停於跑道，人機均安。
不過，此事件也影響5架次民航機起降，空軍表示，對此表達歉意，詳細原因刻由相關單位調查。