加速投資台灣 賴揆啟動法規鬆綁

行政院長賴清德今天第2次主持「加速投資台灣」會議，會中要求各部會推動財經法規鬆綁，即刻檢討函釋。而會中也討論公司印鑑廢除的可行性，與台糖土地環評的問題。（圖由行政院提供）

2017-10-11 15:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長賴清德今天第2次主持「加速投資台灣」會議，會中要求各部會推動財經法規鬆綁，即刻檢討函釋。而會中也討論公司印鑑廢除的可行性，與台糖土地環評的問題。

賴揆在會中裁示，請相關部會具體提出讓人民有感的法規鬆綁，請財政部、經濟部、勞動部、金管會、工程會由首長或副首長直接督導，鬆綁阻礙企業發展的令釋（函釋）、行政規則及法規命令，並即刻著手從函釋做起，每2週提出人民有感的成果送國發會彙整後於此專案會議報告。

賴揆表示，台灣是一個小國，要與國際激烈競爭，需更有彈性及機動。有二方向，第一，「管制革新」涉及政策面與法律修訂，請各部會與時俱進，檢討與調整政策面及法律的修訂。第二，「法規鬆綁」，檢討函釋。

賴揆說，財經法規鬆綁刻不容緩，為活絡經濟發展，釋放民間投資動能，各機關應摒棄施政以防弊為主的態度，採取積極興利便民的角度，進行檢討並鬆綁管制的財經法規令函，以建立友善的投資環境。