周錫瑋看板被指違法 議員：吳敦義選主席也掛過

土城北二高交流道附近的「周錫瑋讓新北站在世界中心」看板，被檢舉是違建。（記者何玉華攝）

2017-10-11 14:41

〔記者何玉華／新北報導〕前台北縣長周錫瑋日前在土城的第一面廣告看板，被檢舉是違章廣告，經新北市政府工務局查證確未申請，委託刊登的市議員林金結說，廣告看板早就存在，國民黨主席吳敦義競選黨主席時也掛過，外界不需要過度解讀、泛政治化。

土城北二高交流道附近，日前掛出「周錫瑋讓新北站在世界中心」看板，是由林金結委託懸掛；不過，傳出市府1999專線日前接獲「陳情」，質疑看板在懸掛前並未向市府建管位申請，屬違章建築，要求立即拆除；工務局調閱資料發現，看板確未申請，違反廣告物管理辦法，經向市長朱立倫陳報後獲指示依法處理。

林金結表示，這個看板鷹架設置已久，當初高公局曾會勘，只要鷹架退縮4米即可設置，承租商後來向新北市府申請，一直未獲得核准；他也說，吳敦義當初競選黨主席時，也在該處掛廣告，市府如果真的要拆除，其他類似處處可見的政治人物違章看板，是否一視同仁？

他說，「周錫瑋讓新北站在世界中心」看板隻字未提選舉，市府若獨獨拆除周錫瑋的看板，不免給人小題大作、泛政治化的聯想，不需要過度解讀。

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