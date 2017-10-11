乃公擁豪乳妹的OLA酒吧 被爆違反北市法令違規營業

新潮流大老吳乃仁被週刊拍到流連忘返的「OLA」鋼琴酒吧，據曾去過的企業界人士爆料，研判應是家違規營業酒吧。（圖擷取自google地圖）

2017-10-11 14:33

〔即時新聞／台北報導〕新潮流大老吳乃仁被週刊拍到流連忘返的「OLA」鋼琴酒吧，據曾去過的企業界人士爆料，研判應是家違規營業酒吧，這位企業界人士說，該店不僅有女待陪酒，消費比酒店還貴，且距離仁愛醫院與宏恩醫院均不到100公尺，明顯違反台北市法令規定。

依「臺北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」規定，經營酒吧業，營業場所所在地應符合都市計畫法、都市計畫法臺北市施行細則及臺北市土地使用分區管制自治條例之規定，並應距離國家紀念性建築物、孔廟、忠烈祠、學校、公共圖書館、醫院週邊100公尺以外。

爆料者表示，姑且不論距離醫院不到100公尺這條規定，這家店在地下一樓，消防與逃生真的能通過台北市政府的規定，還是業者神通廣大，可讓主管官員睜一隻眼閉一隻眼？

爆料者說，吳乃仁一個月至少有20天，是在OLA喝到半夜2、3點，每晚消費金額動輒7、8萬元，一個月下來消費金額都在百萬以上，這些帳單都是由前去的企業界人士買單，吳乃仁是新潮流大老，新系人馬佔據政府各重要職務，且乃公對新系「實質影響力」不容置疑，企業界人士搶著買單，究竟可從乃公身上得到什麼回報？值得探究。

〔記者鍾泓良／台北報導〕針對外傳OLA鋼琴酒吧無照營業，台北市政府建管處發言人洪德豪表示，該建築屬於擁有使照的合法建築物，唯有地下室部分空間屬於防空避難室及店舖，是否有合法營業登記，尚待商業處協助釐清。產發局商業管理科長方霖表示，OLA酒吧有辦商業登記，但是否占用防空避難室須由警察局認定。