國營事業招考作弊無法可罰 監院促檢討

2017-10-11 14:20

〔記者林良昇／台北報導〕監察院指出，中油公司去年招考人員，有2人在考試時作弊，甚至前年也發現有3人作弊的情況，舞弊事件多，但國營事業招考非屬依「考試法」舉行的考試，對舞弊集團無法可罰，監院認為，行政院應會同辦理國營事業招考的相關部會妥謀對策，進行滾動式檢討，確保考試公平性。

國營事業員工薪資、福利及工作保障大多比照公務人員，工作穩定，每逢國營事業員工招考，均有逾萬人報考，競爭激烈，招致舞弊集團覬覦，中油公司去年舉辦之僱用人員甄試即傳出舞弊情事，監委陳小紅、劉德勳進行深入調查。

監院今公布調查報告，監委指出，去年中油甄試錄取一般名額678名、睦鄰名額101名，公告錄取名單後，中油接獲多位民眾檢舉高雄地區睦鄰名額錄取考生涉有舞弊嫌疑，中油調查，並於新進人員報到日，就部分錄取考生，以筆試再次施測，發現有16名錄取者成績與初試時差異甚大。

監委調查後發現，2016年招考有2人確實舞弊，2009年亦有考生經試場人員查獲配有行動電話、音頻磁場產生線圈及隱形耳機等電子舞弊器材；2015年招考時也有3人舞弊；中油未採積極防弊措施，遲至民眾檢舉才進行調查，已使甄試發生不正確結果。

調查報告指出，國營事業招考非屬依「考試法」舉行的考試，經查獲舞弊，僅得依考試規則取消應考人資格，對舞弊集團無法可罰，難以嚇阻，導致考試再三淪為舞弊集團目標。行政院應會同辦理國營事業招考相關部會妥謀對策，進行滾動式檢討，確保公平性。