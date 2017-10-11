中市黨部升旗國旗掉落 網友噓爆KMT

2017-10-11 13:56

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市黨部在國慶日舉行升旗典禮，國旗升到一半，竟然突然掉落，過程被民眾直播出去，網友紛紛留言說，真掉漆、不用心、這個黨螺絲鬆了。國民黨市黨部主委陳明振表示，綁住國旗的塑膠繩因風化而斷裂，當時儀式照常進行，未受影響。

國民黨台中市黨部將國旗旗座設在3樓的露台，國旗要升到4樓頂，但升到一半，國旗竟然掉下來，在1樓廣場參加升旗典禮的民眾看到這一幕都傻眼，由於升旗典禮持續進行，民眾只能持續向空空的旗桿敬禮。

有民眾在臉書直播國民黨市黨部升旗典禮，痛批「真是不用心，國民黨真的應該敗了」。這段影片也引起網友討論，有人說「大觸霉頭」、「真掉漆」、「國旗也哭泣」、「國民黨地方黨部向來組織鬆散，發生這種事不意外」。

陳明振指出，掉國旗是因為塑膠繩風化，旗手太大力拉繩，因此斷裂，純屬意外，大家不要過度解讀，黨部當時立即派人上去綁好繩子，隨即將國旗升上去，典禮並未被打斷。而在升旗典禮前，黨部已經彩排2次，希望過程順利。

國民黨議員李中昨天也在現場，他說，他站在第一排，沒有看到國旗掉下來，他認為昨天最重要的是大家齊聚一堂慶祝中華民國生日，現場民眾都情緒高昂，升旗典禮達到激勵人心的效果。