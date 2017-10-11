澎縣環保局龍頭交接 新任正副局長都內升

天下第一局澎湖縣環保局長交接，卸任局長蔡有忠〈左〉將印信交接給新任局長馬金足。（記者劉禹慶攝）

2017-10-11 13:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「號稱」天下第一局的澎湖縣政府環保局，今日舉行新卸任局長交接典禮，由副縣長林皆興主持，並由財政處長楊書舜、主計處長許金珍監交，卸任局長蔡有忠將印信交接給新任局長馬金足，蔡則調任澎湖縣政府參議一職。

由於旅遊處長王馨珮因個人生涯另有規劃，突然請辭，帶動澎湖縣政府新一波人事異動；參議洪慶鷲調旅遊處長、環保局長蔡有忠調參議、發言人蘇文章調升行政處長、環保局副局長馬金足調升局長、環保局公害防治科長許佳佩調升副局長、薦任秘書薛文堂調工務處副處長、工務處副處長林文藻調建設處副處長、建設處副處長陳晶卉調農漁局副局長、農漁局副局長林宏城調薦任秘書。

今日環保局長龍頭交接典禮，在環保局員工見證下順利舉行，由於環保局正副局長全部內升，鼓舞基層員工士氣，也避免業務無法銜接，但幕後最大的功臣，要感謝卸任局長蔡有忠向縣長陳光復力薦，提攜昔日部屬升官，馬金足在交接後致詞時數度哽咽，感恩老長官的提攜。

至於卸任局長蔡有忠調回縣府擔任參議，依照其工程背景、協調能力強及工作認真負責態度，成為陳光復政府最靈活的棋子，只能暫時休息；而接下重擔的馬金足，則面臨海底廢網清除、馬公內海整治及各種公害陳情等問題，也考驗著未來局長政治智慧。