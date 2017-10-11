馬英九無罪定讞 高院：總統召團隊研商符憲政體制

2017-10-11 13:26

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九被控教唆洩密等罪，高等法院今判馬無罪定讞，高院判決理由指出，中央閣員如有風紀問題，基於憲政安定，總統出面瞭解，與憲政體制並不違背，馬英九聽到前檢察總長黃世銘報告時任立法院長王金平疑捲入司法關說案，而召集行政院長等行政團隊研商，「避免孤家寡人1人擅斷的缺失」，並無教唆洩密犯罪。

高等法院判決馬英九無罪理由中，首先說明總統地位在法律層面而言，為最高行政首長，負有維護國家安全與國家利益的責任，而就事實層面而言，從總統時常勘災、巡視地方建設而言，我國總統已非虛位元首，以最近政局為例，前行政林全辭職後，賴清德接任行政院長，中央部會異動者僅區區數人，更有蔡英文總統出面慰留中央部會副首長，就是一個例子。

因此，中央閣員如有風紀問題，總統出面瞭解，並同行政院長處理，以解決政治風暴，維持政局安定，符合台灣近年來政治現象，與憲政體制並不違背。

判決也指出，總統做任何決定，對國家社會及民生影響重大，需有行政團隊輔佐，才能避免孤家寡人1人擅斷的缺失，而此案中馬英九聽到前檢察總長黃世銘報告時任立法院長王金平疑捲入司法關說案，而召集時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長等行政團隊研商共商解決之道（正由高院另一合議庭審理中），符合台灣政治運作現況，加上特偵組又將司法關說部份定調為「行政不法」，因此判決馬被控教唆洩密等案無罪定讞。