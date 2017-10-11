傅崐萁批柯P浪費公帑 竟意外害到郝龍斌？

傅崐萁批評柯文哲在世大運花了7、8億元的宣傳費，是浪費公帑，引起各界討論。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-11 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣長傅崐萁昨日接受三立《54新觀點》專訪時質疑，台北市長柯文哲在世大運花了7、8億元的宣傳費，是浪費公帑，引起各界討論，不過，有網友翻出官方預算報告，指出柯文哲其實在宣傳上還花不到3億，在「郝龍斌執政時期」其實花掉更多。

這名網友在PTT八卦版貼出官方預算報告，指稱柯文哲針對世大運的宣傳費用是「2億9969萬4000元」，其實還不到3億，這3億則是用來進行國際行銷，包括廣告影片製作、國際電視頻道託播、網路、戶外電視媒體、平面廣告與國際賽會行銷；執行國際行銷計畫；國外媒體及文宣推廣計畫。

網友話鋒一轉提到：「你一定會問其他5億呢？」接著列出郝龍斌的部分則是包括2012年製作廣告影片、世大運參訪、倫敦奧運觀摩花費；2013年觀摩喀山世界大學運動會；2014年行銷宣傳推廣和出國考察費用；2015年參訪光州世大運，以及硬體機具建置和官方網站維護業務。該名網友特別附註，2015年之所以算在郝龍斌身上，因為預算早就編列使用了，這也讓網友質疑：「5億跟打水漂一樣，有宣傳嗎？你說呢？」

許多網友看到兩相對比之後，都紛紛諷刺地說：「龍斌！又是你！」「花蓮王高級黑」、「郝爛喔～」、「郝龍斌真的不知道在宣傳啥...這樣要5億？」「花蓮王這招指桑罵槐，暗捅好冰冰。」