嘉縣「花文鬥」太凶 林國慶等人向小英主席喊話

民進黨嘉縣資深黨員、親綠人士今開記者會呼籲「找回初衷」，前立委林國慶（右）等更痛批陳明文並不如他所喊的「終結派系、清流共治」。（記者王善嬿攝）

2017-10-11 12:53

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨嘉義縣資深黨員今在嘉義市召開「找回初衷」記者會，前立委林國慶、前立委何金松等人痛批，立委陳明文曾喊「終結派系、清流共治」，實則只終結「黃派」、「屬他那一流」的共治，呼籲民進黨主席蔡英文重視、終結派系，別讓民進黨成為「明進黨」。

林國慶表示，嘉義縣有許多建設如高跟鞋教堂、太平雲梯，然而全國關注的不是嘉縣建設，而是「花文鬥」，頻詢問縣長張花冠、立委陳明文「怎麼會翻臉？」

林國慶說，陳明文參選嘉義縣長時，許多資深黨員出力助選，但他當選後過河拆橋，他詢問在場老黨員「在座的有當縣政顧問的嗎？」台下並無回應；他痛批，「難道縣長人選，指派誰就是誰嗎？」「花文鬥」是張花冠、陳明文爭縣長候選人提名權、資源等，呼籲黨主席蔡英文重視縣民、資深黨員心聲，別讓派系蒙蔽眼睛，以公開、公正方式提名下屆縣長候選人。

何金松表示，陳明文選縣長時為讓黨員支持他，喊「終結派系、清流共治」，現在「有做到嗎？」實則終結「黃派」、「他的這一流共治」。

嘉縣議會議長張明達的特助黃嘉寬表示，縣民、黨員要團結，希望蔡主席「消滅派系」。