我國有無「斬首」能量？ 國防部︰國軍有精銳部隊

2017-10-11 12:53

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬今日赴立法院外交及國防委員會業務報告、備詢，民進黨立委王定宇稍早詢問，我國國防部雖有反斬首能量，但有無「斬首」能量？要國防部就此回答，讓國人安心。對此，國防部聯三次長姜振中雖未直接回應，但他表示，國軍有「精銳部隊」，每年都有相關演訓。馮世寬也說，「保證我們是有的。」

王定宇舉例，我國在2000年後有一個反斬首部隊，為海軍陸戰隊六六旅，另有一個營駐紮於台北市北投。他追問，我國反斬首部隊還存不存在？姜振中說，今年政軍兵推，已就此情境完整演練與整備。王定宇追問，所以反斬首部隊原來編制、訓練都存在？姜說：「沒問題。」王問：「有無提升？」姜說：「一直有在提升」，裝備和訓練都有提升。

王定宇問，除了負責守勢的反斬首部隊，攻勢部分，韓國在今年9月成立新的斬首部隊，美國的第一空降師特戰部隊、七五由騎兵團與海豹部隊的特戰單位，都可屬斬首單位，國軍有無相關單位？姜振中說：「（我們）有精銳部隊」。王追問，我國有無相關攻勢作為？

姜振中說，我國每年都有相關演訓，待日後和王定宇報告。王定宇開玩笑說：「報告？你是要演練一次斬首給我們看喔？」他提出此問題，是為了讓納稅人安心。馮世寬聞言說：「是的，報告委員，保證我們是有的。」