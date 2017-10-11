推新南向政策 陳建仁：盼僑界跟政府攜手打拚

前總統馬英九11日出席「華僑救國聯合總會65屆華僑節典禮」並致詞，會後離去時對媒體的詢問未表示任何意見。（記者叢昌瑾攝）

2017-10-11 12:54

〔記者林良昇／台北報導〕副總統陳建仁與前總統馬英九出席第65屆華僑節暨華僑救國聯合總會活動，陳建仁致詞時表示，海外僑胞對國家發展歷程不離不棄，台灣一定會更好，政府推動新南向政策，希望僑胞跟政府攜手打拚，讓台灣更加偉大。

陳建仁致詞時表示，全球僑胞對於中華民國台灣保持全力支持，中華民國台灣也是全球僑胞自由民主信仰的中心，海外僑胞在國家發展歷程不離不棄，在台灣遇到困難、天災時，也投入心力動員，協助國家度過難關。

陳建仁說，蔡總統在昨天國慶講話中特別提到3位前總統馬英九、陳水扁、李登輝，蔡總統感謝歷屆總統所做的貢獻，民主使台灣偉大，自由使台灣偉大， 團結合作會讓台灣更加偉大。

陳建仁提到，蔡總統昨邀請朝野政黨協商憲政制度改革，得到很多善意回應，這也是團結的開始，不分黨派朝野一起為中華民國台灣努力，僑胞也能在這方面協助，讓全世界看見台灣。

陳建仁強調，政府正在推動新南向政策，希望在科技、文化、經貿各層面交流合作，深化台灣和東協、南亞、紐澳間的關係，以往台灣有西向、東向、北向的合作，但南向比較欠缺，而南向有很多僑胞在，台灣未來的新南向政策會更加蓬勃發展，希望僑界利用當地的人脈跟資源，跟政府攜手打拚。

馬英九則說，華僑對國家貢獻大，過去一百多年分成三階段，第一階段是革命建國、第二階段是抗戰救國、第三階段是投資興國，貢獻都無與倫比。

馬英九也提到，中華民國教育政策最成功的就是僑生政策，過去馬來西亞多年都不承認台灣學歷，花20年時間一步步研商，在他任內 雙方簽約，才相互承認彼此的學歷。

僑委會委員長吳新興在致詞時說，今年原本預估參加雙十國慶的僑胞是5千人，最後有6千人回來，感謝僑胞的支持，希望僑胞不分黨派，堅定支持中華民國政府。