出席玉山論壇 菲國前副總統：台菲親如兄弟須互相合作

2017-10-11 11:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕菲律賓前副總統金勾納（H.E. Teofisto TiTo Guingona Jr.）上午於玉山論壇發表專題演講時表示，菲律賓是進入亞洲很重要的門戶，菲國可以提供台灣產品銷往歐美的低關稅與專業人力資源，台灣也能幫助菲律賓科技技術提升並傳承實務經驗；金勾納說，「菲律賓要幫助台灣、台灣也應該幫助菲律賓」，一起打造更好的經濟與社會。

菲律賓前副總統金勾納上午以「「讓我們彼此協助」為題發表專題演講。金勾納首先提到，台灣與菲律賓不僅在地理位置上相當接近，早期的菲國與台灣原住民可能也有血緣關係，在共同追尋經濟進步的前提下，台菲兩國「一定要幫助彼此」。

金勾納提到，對台灣來說，菲律賓是進入亞洲很重要的門戶，且在菲律賓生產的產品，銷往歐美國家時能享有低關稅的待遇；他以台灣知名腳踏車品牌捷安特為例指出，台灣廠商若在菲律賓選址設廠，產品設計、技術由台灣提供，零件、橡膠或組裝工程使用菲律賓在地資源，對2國將會是個互利互惠的合作方式。

金勾納也說，菲律賓農業興盛、擁有龐大農業機具市場，包含插秧機、鏟土機等都有大量需求，他認為「菲律賓能得利於從台灣進口這些農業機具」，而他也希望，菲國在推動台灣進口鎳與鉻、以及菲國特產椰子進入台灣的計畫上，「可以更加速」。

金勾納強調，據統計，目前有13萬菲籍勞工在台工作，他們是台灣第二大專業人力來源，未來菲律賓在經濟領域還會面臨許多問題，有台灣作為夥伴，他認為，進步腳步會走得更快更順暢，盼兩國未來能攜手合作，創造更美好的未來。