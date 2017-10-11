打造亞洲共榮願景 蔡英文提新南向5大承諾

總統蔡英文今天（11日）出席「玉山論壇:亞洲創新與進步對話」開幕式致詞。（記者廖振輝攝）

2017-10-11 11:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文今天出席我國首屆新南向大型區域對話「玉山論壇」，致詞時向現場外賓分享5大旗艦計畫，並提出我國對東南亞及南亞國家的5大承諾，同時宣布成立台灣亞洲交流基金會。蔡英文強調，重新定義台灣的區域角色，是她擔任總統以來最重要的工作事項。她說道，新南向政策部會抵銷區域內其他包括RCEP、一帶一路與日本印度自由走廊等機制，盼一同打造台灣與亞洲共同體對未來的共識和願景。

「玉山論壇」今明舉行會議，來自印尼、菲律賓、馬來西亞與美日等多國上百外賓，齊聚台北君悅飯店，就我國與東南亞、南亞國家的進一步合作進行對話。會議將開啟6場對話，依據我國新南向的5大旗艦計畫開展，包括農業發展、醫衛產業鏈合作、產學連結、產業創新合作與青年交流平台等，另也關注跨境電商、觀光與公共工程等潛力領域。

蔡英文今天親自出席「玉山論壇」致詞。蔡英文表示，亞洲新南向政策國家具備巨大發展潛力，是全球成長最快速的經濟體，且有年輕、活力且具備高知識教育的人才。蔡英文說，她曾造訪印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡與泰國等國家，親眼見證豐富歷史與精彩文化，也看到這些國家與世界的緊密互動；而台灣過去是資本、科技與知識的源頭，當亞洲在改變，台灣也必須扮演「更加積極主動的角色」。

蔡英文強調，重新定義台灣的區域角色，是她擔任總統以來最重要的工作事項之一。蔡英文說，新南向政策是台灣的新區域策略，且是包容性政策，不會犧牲其他的區域計畫，希望與亞洲區域內的RCEP、一帶一路與日本印度自由走廊等既有機制，一同打造互惠連結，創造永久經濟成長，並且改善區域內人民的生活。

蔡英文也提到台灣已經開拓許多更密切的合作計畫，包括貿易、文化、觀光、投資與教育等方面，使新南向國家來台觀光人口增加36.7%，貿易成長20%，學生人數增加10%，而這些成果使台灣與新南向國家關係更加緊密，也打下雙方互動下階段的基礎。

下階段指的是5大旗艦計畫，分別是產業人才發展、產業創新合作、區域農業發展、醫衛合作與產業鏈發展，另外也包括新南向論壇與青年交流平台。蔡英文說，這些旗艦計畫能夠加深台灣在新南向國家的立足點，也使台灣具備繼續前進的動能。

蔡英文進一步指出，新南向政策不僅是政策，而是希望滿足區域需求，「也是我們對區域鄰國的承諾」。她提到5大承諾，包括台灣會協助新南向國家培育區域需要的人才、分享內需導向產業發展經驗、幫助投入發展動能、協助中小企業和NGO分享經驗與洞見，並在當地創造工作機會，為當地社群做出貢獻。

蔡英文說，相信藉由這些承諾，新南向國家在教育、基礎建設與產驗經驗能夠獲得成長，台灣與其他志同道合國家攜手合作，會創造一個更加和平穩定而且富足的社會，也為區域與全球帶來助益，「這些是新南向政策互惠互利的本質」。

蔡英文也正式宣布，象徵台灣精神「精益求精」的「玉山論壇」，將成為常態性會議，集結公私部門菁英定期對話，幫助區域走向更好的發展。而為此目標，台灣也將成立「台灣亞洲交流基金會」，作為此對話機制主要的籌辦與管理組織，同時成為區域領袖、青年代表與NGO的交流場域。盼使創新進步價值，在區域和全球發酵，透過對話打造台灣與亞洲國家的未來共識和願景。

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