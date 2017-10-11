美朝開戰中國順勢攻台？ 馮世寬：中國不會這麼愚蠢

2017-10-11 10:42

〔記者涂鉅旻／台北報導〕北韓近期頻試射飛彈、核武試爆，引發東北亞持續緊繃，對此，國民黨立委江啟臣、民進黨立委莊瑞雄皆問及此事。莊瑞雄問，有消息傳出，如果北韓一開戰，什麼中國攻打台灣，這開什麼玩笑？聽到這個消息時，身為部長你感觸什麼？馮世寬直言，「我感觸是中共（國）不會這麼愚蠢，我們更該加強我們戒備。」

國民黨立委江啟臣則問，北韓議題引發衝突的陰影不見得會消失，有白宮幕僚說，北韓議題解決方案可能用「軍事選項」，這局勢和台灣有無關聯？馮世寬說，有間接關係。

江啟臣問，如果美國和北韓開戰，或北韓發射飛彈被日本、南韓攔截，國軍會如何準備？馮世寬說，我們更開放開眼光來看，台灣地位的重要性，更該保持兩岸和平，並防衛自己的國土。

江啟臣問，台灣在美國要求下，會扮演何種角色？美國參議院、眾議院皆要求美國國防部評估美國軍艦泊台的可能性，我國政府當時回答「樂觀、樂見」，假設美國軍艦停泊我國港口，可不可以？且北韓局勢如演變為軍事衝突，台灣也很難避免，有無相關準備？

馮世寬說，對於美艦泊台樣態，要看狀況。他接著說，他特別提出兩點，首先，台灣要保持穩定，軍事上以保衛國土為主。江啟臣問，如美國要求我國協同作戰，會同意或拒絕？馮說，這是政治問題，非軍事範疇，他聽命於政治指示。

江啟臣追問，如果總統諮詢馮世寬意見，馮會如何回答？馮說，我們會以保衛我方為主。江問，如果是人道協助呢？馮說，這可以參與，且國際都會允許。