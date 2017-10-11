馬英九無罪確定 馬辦：判決確立憲法上總統應有的行政權限

2017-10-11 10:28

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團總召柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密、加重誹謗案，高等法院今日判決馬英九無罪確定，馬英九辦公室發言人徐巧芯上午回應表示，馬英九對此結果感到欣慰，感謝高等法院承審法官的判決。

徐巧芯表示，這次判決結果不僅攸關馬英九個人權益，更確立憲法上總統應有的行政權限。

徐巧芯並說，希望未來的卸任總統，不必面對各種無謂糾纏，任內能安心依憲依法治國，也希望中華民國的憲法理念與國家未來，都建立在公正、廉潔、合作、信任等正向的價值上。