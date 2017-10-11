預備軍士官「招不好」 士官僅來個位數

2017-10-11 10:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部將在明年元旦起推動全募兵制，不再徵集1993年次以前義務役男，換言之，預備軍官、士官也將逐漸退場，不過，國防部原預劃，今年預備軍官招781員、預備士官招1476員，結果預備軍官僅來97員、預備士官則只有「個位數」，對此，國防部資源規劃司長陳正棋說，這和明年不再徵集義務役男有關，但今年招募狀況「很不好」。

國防部長馮世寬今日與國防部高層官員到立法院外交國防委員會業務報告、備詢，民進黨立委羅致政問，國軍的編制數約21.5萬人，現員多少人？馮世寬說，目前為18.7萬人。

羅致政接著說，這是志願役和義務役加在一起，但「軍官來源拉警報，士官來源缺到爆，義務徵集招不到」，國防部人事次長傅正誠說，軍、士官人數皆逐年成長。

羅致政說：「確定嗎？」義務役預備軍官今年預計招781員，預備士官1476員，結果今年招到多少？國防部資源規劃司長陳正棋表示：「今年招募狀況很不好。」羅問，今年義務役士官只來個位數，是否為真？陳說：「真的。」

羅致政在問，今年預備軍官想招781人，卻只來二位數？陳正棋說：「97個，正確的」，部長也親自關心此事，這和明年不續徵義務役官兵有關。羅致政提醒，不能報喜不報憂，必須重視。