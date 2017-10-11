杯葛國家人權館 王育敏打臉馬英九

2017-10-11 10:18

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今審查「國家人權博物館組織法草案」。不過國民黨立委王育敏百般刁難，認為須等「促進轉型正義條例」完成立法以後才能通過；文化部長鄭麗君哽咽表示，包括蘇友鵬、崔小萍、陳孟和等前輩都陸續離世，所以要儘速完成立法，給前輩們一個撫慰。

立法院司法及法制委員會今審查「國家人權博物館組織法草案」。民進黨立委段宜康認為，館長的位階才12職等，比部分三級機關首長的13職等還小，而且中正紀念堂管理處並列，或許會讓外國人質疑，怎麼一方面追悼受害者，一方面又紀念炮製悲劇的元凶？他會提案改變館長的職等。

鄭麗君表示，國家人權博物館籌備處設立已久，現在的共識是，通過組織法、常設展完成規劃，就會掛牌成立。她也宣示過，應思考推動中正紀念堂轉型，人權館長的職等可以一併思考。

民進黨立委柯建銘強調，民進黨執政時期就在2002年5月開始編制國家人權館籌備處，卻遭立法院國民黨團強勢杯葛而廢止；直到2009年，馬英九總統簽署兩人權公約，當時的文建會主委盛治仁也說要成立國家人權館籌備處；這一路至今已經走了10餘年。他表示，這現在已是藍綠共識，不只「國家人權博物館組織法草案」，「促進轉型正義條例草案」也要一起通過，這都是要還原歷史真相。

國民黨立委吳志揚也表示，支持通過立法；只是不解為什麼是設置在文化部？

鄭麗君答覆，籌備處是在2011年12月就揭牌；且馬政府在2010年的組改，就規劃設置在文化部。

不過王育敏質疑，「促進轉型正義條例」都還沒完成立法，為何就要通過「國家人權博物館組織法」？若未來就「不義遺址」的定義與「促進轉型正義條例」不同要怎麼辦，這不急著立法。

鄭麗君語帶哽咽地表示，為什麼要急著立法，因為蘇友鵬、崔小萍、陳孟和等前輩都陸續離世，希望能儘快成立人權博物館，給這些前輩撫慰。