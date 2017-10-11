傅崐萁上節目控綠色司法迫害 暗酸柯P沒實力、沒格局

2017-10-11 09:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁疑似逃漏稅，6日遭花蓮地檢署起訴，昨晚首度公開露面，上三立新聞台《54新觀點》接受主持人陳斐娟專訪，用40分鐘的時間大吐苦水，除痛批綠色司法迫害、羅織罪名，也分析台北市長選情，對於主持人提問是否參選台北市長沒正面回應，不過仍暗酸市長柯文哲沒實力、沒格局。

主持人陳斐娟一開場就讚許傅崐萁有勇氣上她的節目接受「嚴刑拷打」、「問到飽」反而市長柯文哲不敢上節目。傅崐萁回應說：「基本上柯P他沒什麼實力」，對於上節目可能不太敢面對，對於是否參選台北？傅崐萁說：「馬英九在特別費起訴後宣布參選總統，蔡英文也有經過宇昌案的粹鍊，柯P被監察院彈劾，我承受的比他們三位都還嚴重」，如果台北市長救得了台灣的話，他再考慮。

傅崐萁說，柯P把台北市的媒體比喻像鯊魚一樣，「我們那裡更嚴重」，他從政17年以來怎麼被媒體圍剿，柯P是媒體寵兒，才剛剛開始還沒有領教到「媒體的照顧」，像是他被設局、被司法迫害的事情，可以渲染成漫天價響，像是花蓮地檢署只花了三天時間寫了一個天方夜譚的起訴書，在搭配媒體對他做人格毀滅性的謀殺，還上GOOGLE首頁6、700百萬次的閱覽。

對於台北市、新北市的選舉，傅崐萁認為新北市侯友宜持續穩住藍營應該沒有太大的問題，傅崐萁說，不過台北市就比較混亂，因為民進黨上上下下，都在關注跟柯P所有的密約要怎麼談成，民進黨跟柯P在一個恐怖平衡時，會要求一個很完整的協議出來，不外乎就是2018禮讓柯P繼續選，但是2020不要出來亂，但他認為柯P不管當選還是落選，2020一定會出來選。

對於柯P目前的施政，傅崐萁說，台北市如果每天都是小確幸跟無厘頭，這樣可以叫做一個首都市政的話，真的是讓整個台灣的格局做小了，現在並沒有看到台北市長讓台灣的格局改變；目前很多台灣政治人物的格局，每個人都是喊假的，喊完之後又躲起來，現在的台灣整體的發展已經落後周邊國家非常多，如果參選台北市長能夠讓台灣的格局改變的話，「我們再來參考」。