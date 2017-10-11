玉山論壇今登場 菲律賓兩前副總統出席演講

我國首次舉辦新南向大型對話機制「玉山論壇」今天登場。（記者呂伊萱攝）

2017-10-11 09:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國首屆新南向大型區域對話「玉山論壇」今天登場。菲律賓兩位前副總統金哥納二世（H.E. Teofisto TiTo Guingona Jr.）與杰約馬爾・畢乃（Jejomar C. Binay）出席會議，並將發表專題演講，另印尼與馬來西亞副部長級現任官員，及美國在台協會前理事主席薄瑞光出席會議。

「玉山論壇」今明於台北君悅飯店舉行會議，強調與新南向目標國家連結，盼彼此成為「鬥陣打拚」的夥伴，會議將開啟6場對話，成為台灣深耕亞洲未來願景的平台。會中根據我國新南向五大旗艦計畫，包括農業發展、醫衛產業鏈合作、產學連結、產業創新合作與青年交流平台等，另也關注跨境電商、觀光與公共工程等潛力領域。

主導新南向政策政委鄧振中將主持今日多場會議，外交部長李大維、經濟部次長王美花、農委會副主委黃金城、教育部次長姚立德與科技部次長蘇芳慶等與旗艦計畫相關的各部會官員，亦出席多場與談活動。

外賓方面，除菲律賓兩位前副總統發表專題演講外，主辦單位也邀請到印尼經濟統籌部基礎建設與區域發展部副部長瓦育烏托莫（Wahyu Utomo）、菲律賓科技部副部長羅維娜（Rowena Christina L. Guevara）、美國小型企業署副助理署長施敏芬（Michele Schimpp）、菲律賓高等教育部主席Patricia B. Licuanan與印尼科研暨高等教育部高等教育機構總顧問Hari Purwanto等現任官員，一同就區域經濟、產學合作與科技創新合作等領域進行對話。

今日會議也邀集其他政治人物、產業代表與學界代表，包括美國前駐緬甸大使米德偉（Derek Mitchell）、菲律賓前外長亞塞（Perfecto R. Yasay Jr.）、印尼前海事統籌部長利查爾（Rizal Ramli）、泰國前外交部長皮羅米亞（Kasit Piromya）、泰國商會副主席Phairush Burapachaisri、馬來西亞製造商聯合會副主席Andy Seo Kian Haw、義美食品董事長高志尚、亞蔬中心主任Marco Wopereis、日本前防衛廳長愛知和男與玉澤德一郎、泰國朱拉隆功大學校長Bundhit Eua-Arporn、馬來西亞大學副校監Noor Azlan Ghazali、台達電泰國分公司謝深彥、台灣大學系統總校長張慶瑞、越南胡志明市醫藥大學校長Tran Diep Tuan、馬來西亞大學工程系系主任Noor Azuan Abu Osman、中華民國生物醫學工程學會主席王兆麟與康定公司總經理郭義松出席。