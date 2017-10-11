軍公教主管加給免稅 高志鵬提案恢復課徵

2017-10-11 09:09

〔記者曾韋禎／台北報導〕薪資所得繳納所得稅天經地義，但偏偏只有軍、公、教人員的主管加給免稅。民進黨立委高志鵬表示，財政部當年將主管加給視同特別費，予以免稅，這是高官自肥；他已提案修正「所得稅法」，恢復對主管加給課稅。

公務員的薪資結構是本俸加上專業加給，若是擔任主管職者，另有一筆主管加給。五職等的委任官每月3740元，九職等的薦任官8700元；但十職等以上的簡任官，雖非主管職，但有半數可獲主管加給，十職等1萬1750元、十二職等2萬6480元、十四職等更高達3萬6260元。

因「所得稅法」早規定特支費免稅，財政部在1987年透過函釋，將主管加給準用特支費之規定，免納所得稅。高志鵬曾於第7屆立委任內提案修法，明文規訂特支費不包括主管加給，現再重新提出。

高志鵬指出，特支費與主管加給性質完全不同。特支費必須根據單據或憑據實報實銷，每個月的金額並不固定，更不是放入請領人的口袋裡。但主管加給就是薪資所得的一部份，必須是資深的中、高階公務員才有機會領取，而且是職等愈高的文官，主管加給的額度更多。

他舉例，五職等的本俸約3萬餘元，主管加給才3740元，占不到本俸的2成；九職等的本俸約3萬餘元，主管加給有8700元，占本俸的2、3成；十職等的主管加給就一舉突破本俸3成，十四職等更超越6成。形成高階簡任官不必實任主管就能領取超高額加給，還享免稅優惠的不公平現象。

他表示，7年前提案的時候，並未受到重視。但是現在一方面要加薪，同時也要檢討「所得稅法」；如果繼續坐視當年的財政部曲解法律，自肥、獨厚高官，還不就主管加給課稅，對於基層軍公教人員公平嗎？