回應蔡英文國慶演說 美：鼓勵兩岸持續建設性對話

美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲說，美國對台海的和平與穩定有持久的利益，鼓勵北京和台北進行建設性對話。圖為總統蔡英文（左）、副總統陳建仁（右）昨天在國慶典禮向民眾揮手致意。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-11 07:42

〔駐美特派員曹郁芬／華府10日報導〕針對台灣總統蔡英文的國慶演說，美國國務院東亞局發言人崔葛瑞絲今天在電郵中回覆記者時表示，美國仍繼續維持基於三公報和一個中國的台灣關係法。

崔葛瑞絲說，美國對台海的和平與穩定有持久的利益。美國鼓勵北京和台北進行建設性對話，在尊嚴和尊重的基礎上尋找一個兩岸人民都能接受的和平解決歧見的方案。美國繼續鼓勵台海雙方展現耐性、彈性和創意。

國務院基本上重申了美國在台協會理事主席莫健上週出席雙橡園舉行的國慶酒會時的談話內容。莫健受邀致辭時表示，很明顯地，目前兩岸關係受缺乏互信之害，美國會繼續鼓勵雙方進行建設性對話以展現耐性、彈性和創意，找到交往的方式以避免誤判並解決歧見。

他表示，美國會繼續協助中華人民共和國與台灣以兩岸人民都能接受的方式和平解決歧見。台海雙方都不應片面改變現狀。畢竟和平與穩定的兩岸關係不僅符合雙方利益，也符合美國利益。莫健說，蔡英文確實試著展現務實和創意，他表示尊重，但台海雙方都必須在這種精神下交往，推展關係。

美國前國務卿季辛吉今天到白宮拜會美國總統川普，華府外交圈一度盛傳季辛吉有意遊說川普與北京簽署第四公報。莫健則在上週受訪時表示，他不預期川普11日訪問中國時在台灣問題上會有意外發生。