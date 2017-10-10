雷電雨後點亮夜空 國慶焰火今晚在台東

國慶焰火在台東施放。（記者黃明堂攝）

2017-10-10 20:29

〔記者黃明堂／台東報導〕2017年國慶焰火今晚在台東縣卑南溪出海口施放，6大主題長達36分鐘，24吋炮在700公尺高空散開，寫下在台灣施放最大口徑焰火的紀錄；總統蔡英文與立法院長蘇嘉全、台東縣長黃健庭在志航基地啟動施放及欣賞煙火。

國慶焰火首度在台東縣施放，蘇嘉全表示，去年台東經歷風災、水災損失嚴重，今年特別在台東辦國慶焰火，要把溫暖、光亮送給台東。總統蔡英文在致詞時承諾補足台東不足的建設，方便大家到台東玩。

今晚6點半起台東夜空雷電不斷，還飄細雨，令人憂心，但7點20分即恢復好天氣，台東市區湧進約10萬民眾在各處觀看焰火，市區任何一處幾乎都看得到焰火，但很多民眾找大樓、富源山等制高點，或者在海邊找空曠處，都是為了最佳觀賞視野。

隔著卑南溪設置2處活動主場地，志航基地主場地是有層層維安，由總統蔡英文與部會官員觀賞，另一岸的台東森林公園則結合熱氣球光雕秀及表演晚會及園遊會，吸引數萬民眾。

今年國慶共施放2萬6833發焰火，是歷年最多，由於位於國家重要濕地，7點40分特別施放低空盆花焰火提醒動物離開，晚間8點以每主題6分鐘，施放原生、翅膀、堅持、圓融、祥和、民族6大主題，全程36分鐘。

24吋焰火廣達800公尺 全球第3次施放

台灣首次施放的24吋焰火「八層叢蕊」是全世界僅次日本、澳洲的第3次施放，散布距離廣達800公尺、高度達700公尺，幾乎完全點亮台東市夜空，這一幕，並未讓觀眾久等，約在8點6分時就出現，為第一主題的「原生」做震撼結尾，綻放的是台東七大原住民族群。

接下來的「翅膀」象徵著國家的保護、群眾的支持、政府為後盾的意象，這場主題融入國際流行的直立式塔柱方式焰火打法。

再來，焰火呈現出蝸牛造型，代表台灣的「堅持」，同時也搭配歌詞內容，將畫面具體呈現在觀眾眼前，這也是新式在台灣沒有出現過的焰火打法。

後續的「圓融」描述的是台灣人的個性，「祥和」營造出莊嚴且祥和的氛圍，天祐台灣！壓軸的「民族」則呈現大家都是一家人的氛圍，並以國旗之色調，帶領民眾一同祝國家生日快樂！

今天是國慶四天連假的最後一天，台東縣各鄉鎮的民眾大量湧進台東市，也有相當多外縣市遊客為了看國慶焰火，多留在台東一晚，或者看完後才開夜車返鄉，多數民眾讚嘆這場焰火「太好看了」！