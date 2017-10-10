小英與友邦政要大啖珍奶 比讚笑開懷

總統蔡英文（圖中）陪同吐瓦魯總理索本嘉（右2）等外賓參加106年國慶酒會，並品嚐台灣夜市美食。（記者王藝菘攝）

2017-10-10 19:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕慶賀我國國慶，外交部今晚於台北賓館舉行國慶酒會，總統蔡英文、副總統陳建仁與吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）、宏都拉斯副總統葛芭拉（Ava Rossana Guevara Pinto）與巴拉圭最高法院院長貝尼德斯（Luis María Benítez Riera）等友邦貴賓一同享用台灣小吃刈包與珍珠奶茶。全場逾4000賓客親臨致賀，場面熱鬧歡騰。

今年國慶以「2017，一起更好」為主軸，國慶酒會亦同，步入台北賓館大門先是以廣受國際歡迎的蝴蝶蘭與檸檬文心蘭等花藝，做為本年酒會的亮點。酒會會場中央設立雙十造型冰雕，冰雕內鑲有「Better Taiwan」與「2017，一起更好」等字樣。外交部表示，今年國慶酒會結合在地與國際元素、營造四海同歡的氣氛，並展現台灣豐富的生命力。酒會除提供我國各地傳統美食外，另特別準備亞洲美食、西式美食、清真美食及素食料理等。

蔡英文與陳建仁先後陪同吐瓦魯總理索本嘉、宏都拉斯副總統葛芭拉及其夫婿、巴拉圭最高法院院長貝尼德斯等友邦貴賓，享用台灣特色小吃，商家詳細向貴賓介紹「藍家割包」與珍珠奶茶，蔡總統更親自翻譯並解說做法，面帶笑容啜飲珍奶。索本嘉對刈包充滿好奇，看見媒體時用中文打招呼說「你好」，並表示刈包「好吃（delicious）！」葛芭拉及其夫婿在吃刈包時也向鏡頭熱情打招呼，顯得相當開心。行政院長賴清德與陳建仁稍後也逛到馬祖老酒麵線攤位。眾人一同歡樂大啖美食。

蔡英文與吐瓦魯總理索本嘉也和賴清德、外交部長李大維與總統府秘書長吳釗燮等人一起欣賞台灣戲曲學院表演。今年蒞臨酒會重要貴賓另有聖露西亞參議長丹尼爾（Andy Daniel）暨眾議長施朵瓊（Leonne Theodore-John）、史瓦濟蘭王國內政部長桑蒂蕾郡主（Princess Tsandzile）、美國懷俄明州州長米麥特 （Matthew Hansen Mead）、加拿大國會議員團、日本慶賀團及出席「玉山論壇」貴賓等4000多人。晚會於晚間7時許圓滿結束。