回應總統國慶談話 中國國台辦續提一中

2017-10-10 20:10

〔中央社〕今天是中華民國國慶紀念日，對於總統蔡英文的國慶談話，中國大陸國台辦發言人馬曉光回應時持續強調「堅持一個中國原則」和「反對台獨」，並指唯有如此兩岸關係才能和平發展。

大陸國務院台灣事務辦公室下午發表新聞稿表示，中國大陸已多次就兩岸關係表明立場和態度，「台灣當局不論提出什麼模式、主張，關鍵是要說清楚兩岸關係的性質這一根本性問題，確認台灣與大陸同屬一個中國的核心認知。」

馬曉光在新聞稿中指出，今年是兩岸開啟交流30年，交流成果來之不易，「其中最重要的啟示就是，只有堅持一個中國原則、反對『台獨』，兩岸關係才能和平穩定發展，兩岸交流合作才能順利推進，兩岸同胞福祉才能不斷增進。」

總統蔡英文今天表示，兩岸領導人應該共同努力，尋求兩岸互動新模式，為可長可久的兩岸和平穩定關係，奠定基礎。

蔡總統提到，會全力強化戰力，但不會求戰；會致力維護台海及區域的和平穩定，捍衛台灣自由民主的生活方式，以及台灣人民選擇未來的權利，不受影響。

蔡總統表示，兩岸關係發展攸關台灣前途及2300萬人民的長遠福祉。從去年520到現在，為維護兩岸關係和平穩定發展，盡了最大的善意，雖然因為雙方政治立場差距造成兩岸的波折，但也努力維持兩岸關係的基本穩定。

蔡總統重申，「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」，這就是她處理兩岸關係的一貫原則。