救交通靠大眾運輸 柯文哲：下週起搭公車上班

台北市長柯文哲表示，他決定從下週開始搭公車上班，希望能鼓勵大家多使用大眾運輸工具。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-10 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天表示，台北市的交通問題只能靠大眾運輸解決，他決定從下週開始搭公車上班，希望能鼓勵大家多使用大眾運輸工具。

柯文哲今天出席靈鷲山佛教教團的「生命和平音樂會」，致詞時呼應主持人談到的環保問題表示，「積小勝為大勝」，他去年下令市政大樓禁用一次性及美耐皿餐具，半年後紙張垃圾少了75%，塑膠垃圾少了65%：如果大家願意稍微不方便，自己帶環保筷、環保杯、便當盒，整個垃圾量就可以少掉75%，這很不得了。

柯文哲也提到，過去20年北市道路面積沒有增加，車輛卻不斷增加，交通問題只能靠大眾運輸解決，因此他打算從下週開始搭公車上班。他表示，他的司機必須早起開車去載他，但常常載到市府後就沒事幹，很浪費，現在透過手機APP查詢公車到站時間很方便，他可以多跟老婆講講話，剩3分鐘再衝去搭公車。

柯文哲坦言，緊急的時候當然還是要搭公務車，但平常沒事就可以搭公車，只有當大家搭乘大眾運輸，交通問題才能解決；他算過，給司機載和自己搭公車只差5分鐘，如果他不方便這5分鐘，可以鼓勵大家搭乘大眾運輸，台北市的交通才可能變得比較好。