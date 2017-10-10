區國慶日倒掛國旗觸楣頭？ 核一廠：疏忽啦

2017-10-10 17:22

〔記者李雅雯／新北報導〕今天是國慶日，核一廠區內升起的國旗卻是倒掛的，讓人拍下照片後傳上網路，惹網友熱議「這是觸楣頭嗎」。核一廠區澄清，確有此事，但是人為疏忽，發現錯誤後已經立刻修正，重新升起國旗。

核一場副廠長黃清順表示，升起倒掛國旗的是駐廠區內保安警察隊辦公樓，看到網路上讓人熱烈討論的照片後，才赫然發現錯誤，已經立刻修正、重新升起。黃清順指出，廠區內有兩處升國旗地方，每天按時升旗、降旗，一個位置是在廠區大門口；另一個就是保警隊辦公樓，保警隊辦公樓由保警隊人員自行完成每天的升旗、降旗作業。