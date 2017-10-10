隨時都會退休！ 洪秀柱：盼青壯一代趕快站起來接班

洪秀柱桃園參加雙十國慶的升旗典禮。（記者李容萍攝）

2017-10-10 17:01

〔記者李容萍／桃園報導〕前國民黨主席洪秀柱今天出席桃園國旗屋的升旗典禮，她感慨表示，柱柱姐年紀大了，隨時都會退休，希望青壯的一代可以趕快站起來接班，希望年輕朋友發出怒吼，國家是我們的未來，我們要為孩子尋找希望，不能讓政客抹殺掉。

洪秀柱說，在這裡（雲南文化公園）看到國旗飄揚心情非常激動，心情更是不一樣，上次來的時候正是前年競選總統期間，當時的景象還歷歷在目，雖然選總統的路沒有走完，對不起支持民眾，許多支持者還詢問為何退選？其實她不是退選，而是在當時的狀況下，不得已被迫。如果有更好的人選出現，可以讓黨更好，自己也只能黯然接受。

洪秀柱還說，這面青天白日滿地紅的國旗歷經多少冰霜，它看著國家的興衰起伏，愛國家、愛國旗不是一天兩天的事情，我們應該把愛國旗、愛國家的口號與敬意，不是如他人所說放在心裡藏在心裡，這樣別人如何知道？因此我們自己向國旗敬禮，高喊我們國家的國名中華民國，就像我們看陽光看大地一樣的自然，不需要躲躲藏藏，我們只要知道國家的使命為何？未來為何？這是年輕人尤其必須了解的事。

國旗屋主人張老旺也心有戚戚焉表示：「有一天我退休，也希望有人來接棒（升旗）」。

洪秀柱桃園參加雙十國慶升旗，國旗屋主人張老旺也吐露「有一天退休，希望有人接棒」的心情。（記者李容萍攝）