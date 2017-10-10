自評任內最和平 馬英九：當時沒人談共軍犯台

前總統馬英九批評蔡政府執政期間兩岸關係很緊張，並自評在他擔任總統任內，「兩岸關係是60年來最和平繁榮的階段」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-10 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日於國慶大會致詞上重申「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」，堅守4不原則，軟硬兼施。但前總統馬英九批評，蔡政府執政以來兩岸關係變得很緊張，並自評「在過去任內，兩岸關係是60年來最和平繁榮的階段」，因為那時沒有「共軍犯台」的問題。

據《風傳媒》報導，馬英九出席完國慶大典後，下午至國父紀念館，參加民間團體主辦的「愛國家愛國旗」活動。被問到民進黨執政，馬表示，在國家認同與兩岸施政上，讓他非常擔憂。

馬英九指出，兩岸關係在民進黨任內正在惡化，中國那邊的民意對台灣越來越不友善外，連美國也認為台灣沒有照著他們的預期處理兩岸事務。

而馬也提到，在兩年前他任內期間，美國國務院才評中、台關係是歷年最佳的，並說：「那個時候，沒有人在談大陸什麼時候打過來，我們可以撐幾天的問題。」馬英九表示，若是兩岸關係處理不當，就會阻擋台灣在國際上的發展。他並向國民黨喊話：「唯有我們提出的主張，兩岸和平才能真正為台灣帶來繁榮幸福。」

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