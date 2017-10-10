國慶旗海飄揚不再 村落零星懸掛

慶國慶，台東鹿野鄉永昌部落陳俊明一家人分工掛國旗，逾半世紀不中斷。（記者陳賢義攝）

2017-10-10 16:17

［記者陳賢義／台東報導］昔日國慶旗海飄揚的歡騰景象不再，台東市區僅主要橋樑、陸橋和外環道可見旗陣飄飄，知本開發隊、知本農場等眷村零星懸掛，台東縣鹿野鄉永昌部落陳姓住戶體現愛國情操，一口氣懸掛3面國旗，父傳子逾半世紀不中斷，但部落也僅此一家。

隨著老兵的凋零，外省第二代接掌家業，原本每逢國慶日就可見到家家戶戶掛國旗的開發隊、知本農場，旗面逐年減少，今年更是屈手可數。住戶靜妹說，時局的大變化，讓人每天為了生活打拚就已精疲力盡，愛國愛家非表面，只要心中認可就行，掛國旗也只是型式而已。

相較多人淡然看待，永昌部落居民陳俊明堅持懸掛，超過一世紀不中斷。陳俊明說，10幾年前部落還有30%住戶會掛國旗，但這10年來只剩他堅持著習慣，每年懸掛到31日。「這面國旗的年紀都比我還要大。」陳家一口氣掛上3面旗，負責最小面的陳俊明女兒陳芝齊說，自幼父親每逢國慶日就一定會掛國旗，很愛國但不分黨派。

陳芝齊高舉國旗，高呼爸爸很愛國但不分黨派。（記者陳賢義攝）