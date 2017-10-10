周錫瑋：和柯P打仗不是沒有可能

國民黨等藍營團體，下午在國父紀念館內舉辦「愛國旗愛國家」國慶大會，周錫瑋出席與民眾合影。（記者叢昌瑾攝）

2017-10-10 16:14

〔記者郭安家／台北報導〕前台北縣長周錫瑋擬參選新北市長選舉，與新北市長朱立倫人馬、新北副市長侯友宜競爭，周錫瑋今下午出席「愛國旗 愛國家 國慶大會」，談到未來若參選新北市長是否與國民黨北市長候選人聯合競選？周錫瑋說，「會有必要、跟柯P打仗不是沒有可能。」

周錫瑋認為，與國民黨北市長候選人聯合競選會有必要、「跟柯P打仗不是沒有可能」，台北市長柯文哲較直率、隨性，柯用民眾聽得懂的話，可把心理的點勾一下、怨氣發一下，選舉要靈活靈巧，絕對不要照過去傳統方式。

周錫瑋笑說，日前跟過去部屬北市副市長鄧家基聊到柯，鄧說柯很聰明、做事情該幹就幹，還說「報告縣長，果你（周）要是生在這時代，你就不會被打這麼慘」，令周感嘆「我那時候就直話直講。」

談到是否與黨內溝通過？周錫瑋說，相信許多同志希望出來為大家服務，他希望越多越好，認為國民黨此時應百花齊放。至於是否已與黨主席吳敦義溝通？周笑說，「不要套我的話，有些話不能說」，近日也未與吳敦義泡茶。

周錫瑋談到新北「國際化首都」政見，則指現在可以思考一下總統府搬到哪裡去，搬到哪裡不重要，搬到新北「將來不是沒有可能」，但新北定位不應該像以前；台灣真正縮影、重要城市在新北市，不是北市，全台灣人集中在新北，新北最具文化爆發力、最能加速變成國際化城市。